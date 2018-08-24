Пенс подтвердил планы создания космических войск США

Вице-президент США Майк Пенс побывал в Хьюстоне, штат Техас, где подтвердил планы администрации Дональда Трампа по созданию космических войск к 2020 году, организации нового полета на Луну, а также миссий на Марс и более удаленные планеты.

Выступая в Космическом центре Джонсона, Пенс сказал, что, согласно последним докладам Пентагона, Китай «агрессивно использует космос в качестве оружия», а Россия разрабатывает вооружения для «противодействия космическому потенциалу США».

По словам Пенса, Министерство обороны принимает меры для «укрепления безопасности США в космосе», и администрация будет сотрудничать с Конгрессом, чтобы добиться разрешения на создание космических сил – нового отдельного рода войск.

Пенс также обратил особое внимание на планы по продвижению проекта лунной орбитальной станции Lunar Orbital Platform в стадию реализации.

НАСА и несколько партнеров агентства разрабатывают планы создания лунной орбитальной станции, которую можно будет использовать в качестве базы для исследования Луны. На станции будет двигательная установка, жилое пространство для экипажа и стыковочное оборудование.

В бюджете на 2019 год НАСА запросило 504 миллиона долларов на финансирование этого проекта, который пока не получил одобрения Конгресса.

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