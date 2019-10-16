Пенс отправится в Турцию на переговоры «в течение 24 часов»

Вице-президент США Майкл Пенс отправится в Турцию «в течение 24 часов», чтобы попытаться договориться о прекращении огня между курдскими формированиями и турецкими военными на северо-востоке Сирии.

Об этом во вторник сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник в США.

«Наша первоочередная задача — задействовать нашу дипломатию, чтобы попытаться добиться прекращения огня и поставить ситуацию под контроль», — цитирует агентство высокопоставленного американского чиновника, выступавшего перед журналистами на условиях анонимности.

Отмечается, что Пенса будут сопровождать помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен и спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.(ТАСС)

| 2019-10-15T23:24:06+00:00 16 октября 2019, 06:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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