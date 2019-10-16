Пенс отправится в Анкару, несмотря на отказ Эрдогана встречаться с ним

Вице-президент США Майкл Пенс отправится с рабочим визитом в турецкую столицу, несмотря на отказ президента страны Тайипа Эрдогана встречаться с ним. Об этом сообщило в среду Agence France-Presse со ссылкой на пресс-секретаря Пенса.

«Вице-президент сегодня отправляется в Турцию», — сообщила пресс-секретарь Пенса Кейти Уолдман в ответ на просьбу сообщить, не изменился ли график вице-президента в связи с заявлением президента Турции.

Ранее Эрдоган подчеркнул, что не намерен встречаться ни с вице-президентом США Майклом Пенсом, ни с госсекретарем Майклом Помпео. Вместо этого с ними встретятся вице-президент Турции Фуат Октай и глава МИД Мевлют Чавушоглу. 15 октября Белый дом сообщил, что на 17 октября у Пенса запланирована двусторонняя встреча с Эрдоганом.(ТАСС)

| 2019-10-16T17:01:17+00:00 16 октября 2019, 20:58|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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