Пенс отправился в Турцию в надежде убедить Анкару прекратить огонь в Сирии

Вице-президент Майк Пенс отправился в Турцию для выполнения, пожалуй, самой важной своей миссии на данный момент – убедить Анкару прекратить недельное наступление на сирийских курдов, которое началось после того, как Дональд Трамп вывел американские войска из северных районов Сирии, — сообщает Голос Америки.

Пенс вылетел в Анкару через несколько часов после того, как Трамп минимизировал кризис, на тушение которого он отправил своих помощников с экстренной миссией.

Вице-президент возглавляет американскую делегацию, в которую входят госсекретарь Майк Помпео и советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О’Брайен.

«Если Турция вторгается в Сирию, то это дело Турции и Сирии, а не Турции и США», – заявил Трамп на встрече с президентом Италии Серджо Маттареллой в Овальном кабинете.

Белый дом сообщил, что в четверг Пенс встретится с Эрдоганом, чтобы передать послание о том, что введенные США экономические санкции против Турции сохранятся до тех пор, «пока ситуация не будет урегулирована».

Однако Эрдоган публично заявил, что санкции его не пугают. В среду он отверг призывы к прекращению огня, заявив, что боевые действия прекратятся, только если курдские бойцы сложат оружие и отступят от своих позиций у границы с Турцией.