Пенс обвинил Россию в желании разрушить партнерство США и Польши

«На самом деле Москва хочет разрушить наш альянс, используя свои газовые и нефтяные ресурсы. Но Польша всегда занимала твёрдую позицию, как и мы, чтобы продвигать энергетическую безопасность и независимость. Учитывая попытки вмешательства в выборы в Европе и по всему миру, мы должны оставаться бдительными относительно намерений и тех шагов, которые предпринимает Россия», — сказал Пенс на пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.

При этом американский вице-президент выразил уверенность, что «у них (России) ничего не получится, потому что наши союзнические отношения являются самыми крепкими в истории». «Несмотря на провокации, Польша и США никогда не будут разделены, потому что мы не просто союзники, мы — семья», — добавил Пенс.(РИА Новости)