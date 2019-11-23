Пенс обсудил с премьером Ирака ситуацию в стране

Вице-президент США Майк Пенс, находящийся с визитом в Ираке, обсудил с премьер-министром этой страны Аделем Абд аль-Махди ситуацию в Ираке, где уже более двух месяцев проходят массовые народные протесты, говорится в заявлении канцелярии иракского премьера.