Пенс обсудил с премьером Ирака ситуацию в стране

Вице-президент США Майк Пенс, находящийся с визитом в Ираке, обсудил с премьер-министром этой страны Аделем Абд аль-Махди ситуацию в Ираке, где уже более двух месяцев проходят массовые народные протесты, говорится в заявлении канцелярии иракского премьера.
«В ходе разговора стороны обсудили укрепление двусторонних отношений, перспективы сотрудничества, а также последние события в Ираке, усилия правительства, реформы, направленные на удовлетворение требований демонстрантов», — сообщили в иракском правительстве.
Пенс прибыл в Ирак в субботу с необъявленным визитом. Он посетил американскую военную базу «Айн аль-Асад», где выступил перед американскими военнослужащими.
В правительстве Ирака сообщили, что «визит был согласован», однако переговоры с иракским премьером прошли только по телефону.(РИА Новости)