Пелоси заявила, что санкции Трампа против Турции недостаточны

Спикер палаты представителей США демократ Нэнси Пелоси заявила, что санкции, объявленные президентом-республиканцем Дональдом Трампом против Турции, недостаточны для предотвращения гуманитарной катастрофы.
«Президент Трамп развязал эскалацию хаоса и нестабильности в Сирии. Его заявление о пакете санкций против Турции крайне недостаточно для того, чтобы обратить вспять эту гуманитарную катастрофу», — говорится в письменном заявлении Пелоси.
«Его (Трампа — ред.) неуравновешенные решения — угроза для жизней людей и риск для региональной безопасности, они подрывают авторитет Америки во всем мире», — заявила Пелоси.