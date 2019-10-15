Пелоси заявила, что санкции Трампа против Турции недостаточны

Спикер палаты представителей США демократ Нэнси Пелоси заявила, что санкции, объявленные президентом-республиканцем Дональдом Трампом против Турции, недостаточны для предотвращения гуманитарной катастрофы.
«Президент Трамп развязал эскалацию хаоса и нестабильности в Сирии. Его заявление о пакете санкций против Турции крайне недостаточно для того, чтобы обратить вспять эту гуманитарную катастрофу», — говорится в письменном заявлении Пелоси.
«Его (Трампа — ред.) неуравновешенные решения — угроза для жизней людей и риск для региональной безопасности, они подрывают авторитет Америки во всем мире», — заявила Пелоси.
| 2019-10-15T10:22:22+00:00 15 октября 2019, 12:49|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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