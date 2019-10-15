Пелоси заявила, что санкции Трампа против Турции недостаточны

«Президент Трамп развязал эскалацию хаоса и нестабильности в Сирии. Его заявление о пакете санкций против Турции крайне недостаточно для того, чтобы обратить вспять эту гуманитарную катастрофу», — говорится в письменном заявлении Пелоси.