Пелоси: Трампу предъявят обвинения с целью импичмента

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сообщила, что она поручила Палате демократов составить обвинения в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, передает ABC News.

Она заявила, что американский лидер не оставил другого выбора.

Парламентарий отметила, что попросит председателя палаты приступить к реализации импичмента.

Она также добавила, что обвинения против Трампа неоспоримы.

По ее словам, глава США «злоупотребил своей властью ради собственной политической выгоды».

В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.(Газета.Ru)

| 2019-12-05T20:24:36+00:00 5 декабря 2019, 22:48|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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