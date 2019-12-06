Пелоси обиделась на вопрос, ненавидит ли она Трампа

«Я думаю, что президент трус, когда речь идет о помощи нашим детям, которые боятся насилия с использованием огнестрельного оружия. Думаю, что он жесток, когда он не действует по помощи нашим «мечтателям» (иммигрантам, которые незаконно привезли в США детей — ред.), которыми мы очень гордимся. Я думаю, что он отрицает климатический кризис. Но это все касается выборов — пусть это будет поднято на выборах. А это (импичмент — ред.) касается конституции», — сказала она, вернувшись на подиум.