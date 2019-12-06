Пелоси обиделась на вопрос, ненавидит ли она Трампа

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси обиделась на вопрос журналистов, испытывает ли она ненависть к президенту Дональду Трампу, и заявила, что молится за него. Трамп воспользовался этим, чтобы вновь высмеять Пелоси в Twitter.
Пелоси завершила пресс-конференцию в конгрессе в четверг и хотела уйти с трибуны, но один из журналистов успел спросить о том, ненавидит ли она Трампа.
«Я думаю, что президент трус, когда речь идет о помощи нашим детям, которые боятся насилия с использованием огнестрельного оружия. Думаю, что он жесток, когда он не действует по помощи нашим «мечтателям» (иммигрантам, которые незаконно привезли в США детей — ред.), которыми мы очень гордимся. Я думаю, что он отрицает климатический кризис. Но это все касается выборов — пусть это будет поднято на выборах. А это (импичмент — ред.) касается конституции», — сказала она, вернувшись на подиум.
«Я католичка, и мне жаль, что вы используете слово «ненависть» в словах, обращенных ко мне. Я никого не ненавижу, меня вырастили так, чтобы мое сердце было полно любви. Я всегда молюсь за президента, я все еще молюсь за президента. Так что не надо со мной связываться, употребляя такие слова», — заявила Пелоси, после чего вновь ушла со сцены.
Трамп почти сразу же высмеял Пелоси в Twitter, заявив, что у нее случился нервный срыв. «У Нэнси Пелоси только что случился нервный припадок… Она говорит, что «молится за президента», я ей не верю, нисколечко. Нэнси, помоги бездомным в своем избирательном округе», — написал Трамп.