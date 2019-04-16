Пеле выписан из больницы

Трёхкратный чемпион мира по футболу в составе бразильской сборной Пеле сегодня покинул больницу после операции по удалению камня из почки, прошедшей в субботу. Об этом информирует больница имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу (Бразилия).

— Пациент Эдсон Арантис ду Насименту (Пеле) выписан из больницы сегодня утром, — говорится в документе, подписанном глваой медучреждения Мигелом Сендорогло и лечащими врачами бывшего футболиста.

Ранее врачи положительно оценили самочувствие легендарного спортсмена после перенесённой операции.

| 2019-04-16T00:55:42+00:00 16 апреля 2019, 08:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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