Пекин неприятно удивлен заявлением Трампа об увеличении пошлины на китайскую продукцию

Китай рассматривает целесообразность отменить очередной раунд торгово-экономических консультаций с США, который запланирован на эту неделю в СШАе. Причина — угроза президента США Дональда Трампа поднять пошлины на китайскую продукцию общим объемом в $200 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

По данным ее источников, Пекин неприятно удивлен заявлением Трампа и не хочет вести переговоры в обстановке угроз и запугивания. Поэтому Китай изучает вариант в качестве предостережения отменить поездку своей делегации в Вашингтон.

Как сообщило агентство «Синьхуа» 1 мая по итогам завершившегося в Пекине 10-го раунда переговоров, 11-й раунд состоится на этой неделе в Вашингтоне.

Президент США в воскресенье в своем Twitter заявил о том, что 10 мая с 10% до 25% увеличит пошлины на китайскую продукцию общим объемом в $200 млрд. Кроме того, по словам Трампа, китайские товары на сумму еще в $325 млрд сейчас не облагаются пошлинами, но в скором времени и на них будет установлен сбор в те же 25%.