Пекин на параде в честь 70-летия Китая впервые покажет новое вооружение

На военном параде по случаю 70-летия образования Китайской Народной Республики публике впервые будут продемонстрированы некоторые виды передовых вооружений, сообщил в четверг заместитель начальника управления руководящей группы военного парада генерал-майор Цай Чжицзюнь.
Ранее власти сообщили, что 1 октября на площади Тяньаньмэнь пройдет масштабный военный парад по случаю дня образования КНР. Парад будет состоять из пешей колонны, механизированной колонны и авиации.
«Что касается природы самого военного парада, то это будет демонстрацией великих достижений, сделанных за 70 лет в сфере государственной обороны и строительства армии, впервые будут показаны некоторые виды передовых вооружений», — сказал на пресс-конференции Цай Чжицзюнь.
Он добавил, что парад будет масштабнее, чем те, которые были по случаю 50-летия и 60-летия образования КНР, а также 70-летия победы в войне против японских милитаристов, передает РИА Новости.