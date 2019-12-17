Пекин фиксирует сдержанность

События в Гонконге заслуженно привлекают внимание всех мировых изданий на протяжении уже более полугода. 16 декабря не стало исключением, тем более что в этот день глава Специального административного района (САР) КНР (как именуется Гонконг в Пекине) Кэрри Лам вылетела с рабочим визитом в столицу Китая – на встречу с высшим руководством страны.

А в это же время в шести торговых центрах Гонконга собрались сторонники протестного движения. Они вновь настаивали на том, чтобы власти выполнили требования протестующих. Одно из них — проведение расследования действий полиции по отношению к манифестантам. Как передает Euronews, в одном из кафе группа неизвестных людей в масках устроила погром. В коммерческом центре Sha Tin сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ для разгона толпы. Сообщается и об арестах.

Тем временем в Пекине премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, принимая главу администрации Гонконга Кэрри Лам, заявил, что городские власти должны положить конец наблюдающемуся насилию и хаосу, и разобраться в социальных проблемах населения.

«Гонконг пока не преодолел трудности. Правительство города должно продолжать усилия, направленные на то, чтобы положить конец насилию и хаосу в соответствии с законом, восстановить порядок», — цитирует премьера газета South China Morning Post.

Ли Кэцян также подчеркнул необходимость тщательного изучения «глубоко укоренившихся социальных конфликтов и проблем» в гонконгском обществе, обеспечить долгосрочное процветание и стабильность в мегаполисе. «В экономике Гонконга возникла очевидная рецессия, многим секторам был нанесен серьезный удар. Можно сказать, что город столкнулся с беспрецедентной, серьезной и сложной ситуацией», — добавил глава правительства.

То есть, в своих речах глава китайского кабмина попытался продемонстрировать, что все происходящее в Гонконге корнями уходит в некие социальные конфликты и проблемы. Хотя уж ему-то наверняка известно и понятно, что источник этих затянувшихся событий кроется исключительно в политике. В экономическом плане жители Гонконга чувствуют себя куда более комфортно, чем жители большинства районов страны, которыми напрямую управляют коммунисты. И особых причин для столкновений на почве социальных различий у населения этого материально благополучного города просто нет.

Суть дела заключается в сохранении всех прежних свобод, с которыми привыкли жить гонконгцы.

Отмечается, что Кэрри Лам полетела в Пекин, чтобы представить отчет центральному правительству КНР о ситуации в этом Специальном административном районе. Сам председатель КНР Си Цзиньпин перед беседой с Лам дал короткое интервью китайским СМИ. «Ситуация в Гонконге самая сложная со времени его возвращения в лоно родины. Мы будем оказывать безусловную поддержку правительству САР», — сказал он. Полной поддержкой Пекина пользуется и полиция.

Пресса Гонконга перед поездкой Лам высказывала предположения, что Пекин может отправить ее в отставку и назначить нового главу администрации. Но эта гипотеза не подтвердилась. Мало того, председатель КНР похвалил Лам за смелость и преданность.

Это косвенные признаки того, что Пекин намерен удерживаться от прямого вмешательства в происходящее в Гонконге. То есть, руководство КНР решило пока не применять силу, а ждать спада волны протестов.

Очевидно, что другого варианта решения проблемы Китай предложить просто не в состоянии. Коммунистические бонзы привыкли к подчинению масс, и по-иному нормальное состояние общества себе просто не представляют. Точнее, некоторые из них может и представляют, но в имеющихся условиях у них нет никакого инструментария, чтобы изменить отношения власть-народ.

Гонконгцы, которые согласились на вхождение в Китай только при соблюдении принципа «одна страна, две системы», видно, надеялись, что в условиях, когда КНР разрешила свободное предпринимательство, дело постепенно зайдет дальше, и со временем политические свободы проникнут в материковый Китай. Однако ж, теперь всем очевидно, что дело приобретает скорее противоположный оборот.