Педро Санчесу пока не удалось стать премьер-министром Испании

Конгресс депутатов Испании (нижняя палата парламента) не поддержал кандидатуру лидера Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчеса на пост премьера в первом туре голосования.

За него проголосовали 124 депутата, против – 170, 52 воздержались. Четверо депутатов не голосовали.

Для победы в первом туре кандидату надо было набрать абсолютное большинство – минимум 176 голосов. У ИСРП, победившей на досрочных парламентских выборах 28 апреля, в конгрессе 123 депутата из 350. Кандидатуру лидера социалистов поддержал лишь депутат от Региональной партии Кантабрии.