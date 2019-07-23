Педро Санчесу пока не удалось стать премьер-министром Испании

Конгресс депутатов Испании (нижняя палата парламента) не поддержал кандидатуру лидера Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчеса на пост премьера в первом туре голосования.

За него проголосовали 124 депутата, против – 170, 52 воздержались. Четверо депутатов не голосовали.

Для победы в первом туре кандидату надо было набрать абсолютное большинство – минимум 176 голосов. У ИСРП, победившей на досрочных парламентских выборах 28 апреля, в конгрессе 123 депутата из 350. Кандидатуру лидера социалистов поддержал лишь депутат от Региональной партии Кантабрии.

| 2019-07-23T16:50:59+00:00 23 июля 2019, 20:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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