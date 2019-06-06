Печенье помогло выиграть американцу $345 млн

Американец Чарльз В. Джексон-младший выиграл джек-пот лотереи Powerball в размере 344,6 миллиона долларов в штате Северная Каролина на востоке США, сообщает телеканал CNBC.

Ушедший на пенсию 66-летний владелец магазина военных товаров отметил, что нашел выигрышный номер на задней стороне бумажки из печенья с предсказаниями. Печенье ему дала внучка в ходе посещения вьетнамского ресторана.

При этом Джексон не верил до конца, что при помощи этих номеров он сможет выиграть приз. Сначала он подумал, что последняя цифра не совпала, и предположил, что выиграл 50 тысяч долларов.

«Вы играете, чтобы выиграть, но вы никогда не ожидаете выиграть весь чертов джекпот», — заявил победитель лотереи в ходе пресс-конференции.

Сообщается также, что после взимания государственных и федеральных налогов его окончательный выигрыш составит около 158 миллионов долларов.

| 2019-06-06T15:49:10+00:00 6 июня 2019, 18:11|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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