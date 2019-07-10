Павел Климкин посоветовал Владимиру Зеленскому не встречаться с Путиным один на один

Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что президенту Владимиру Зеленскому стоит встречаться с российским лидером Владимиром Путиным только при партнерах Киева, сообщает РИА Новости.

Ранее Зеленский предложил президенту Путину обсудить в Минске при участии зарубежных лидеров, «чей Крым и кого нет в Донбассе». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в этой связи пообещал, что инициатива украинского президента будет рассмотрена. Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в «нормандском формате» (РФ, Франция, ФРГ, Украина). Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.

| 2019-07-10T23:40:38+00:00 11 июля 2019, 02:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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