Павел Гапал: «С Азербайджаном надо быть очень осторожными»

Главный тренер сборной Словакии по футболу Павел Гапал поделился мнением относительно предстоящего завтра заключительного матча в отборе на ЕВРО-2020 против Азербайджана в Трнаве, передает azerisport.com.

«Кроме вратаря Доминика Грифа, все остальные в команде здоровы и готовы играть. В данный момент у нас нет времени думать о поражении от Хорватии (1:3). Нужно сосредоточиться на завтрашней встрече с Азербайджаном. Может, в этот раз нам повезет.

Разумеется, мы будем получать информацию с матча Уэльс-Венгрия. Но лично я буду полностью сфокусирован на нашем матче. Хочется вреить, что в Кардиффе будет зафиксирована ничья. Но мы никак не можем повлиять на этот результат. Наша задача – добыть свои три очка. А дальше нам понадобится удача.

Но, конечно, я не буду сообщать игрокам о том, какова ситуация в матче между Уэльсом и Венгрией. Это может негативно сказаться на игре наших футболистов. Сейчас не все зависит от нас, но мы должны выиграть завтра.

Сборная Азербайджана прибавила по сравнению с нашим июньским матчем. Я смотрел их последние игры. Нам надо быть очень осторожными и выложиться на все сто против них», — заявил Гапал.

Напомним, что матч между сборными Словакии и Азербайджан состоится завтра и начнется в 23.45.