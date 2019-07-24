Пациент скорее жив?

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов по-прежнему не появляется на публике, и никаких иных подтверждений его дееспособности официальный Ашгабат почему-то тоже предъявлять не торопится.

Мало того, первое лицо не выходит на связь даже с другими мировыми лидерами. Например, как передает независимый российский Telegram-канал «Незыгарь», ведущие зарубежные посольства в Туркменистане пытаются через всевозможные каналы узнать о судьбе Бердымухамедова. Но официальный Ашгабат молчит.

С президентом не могут связаться и официальные структуры других стран. «Лукашенко вторые сутки пытается дозвониться до президента Гурбангулы Бердымухамедова. Вызываемая сторона не может соединить. Семья Лукашенко имеет в Туркменистане бизнес-проекты. Белорусское посольство в Ашхабаде не может дать точную информацию, куда пропал лидер Туркмении. Нет информации и в российском посольстве», — сказано в сообщении.

Все мировое сообщество находится в недоумении, куда ушел Гурбангулы Бердымухамедов — в отпуск или в мир иной? Сами жители Туркменистана последний раз видели своего президента 5 июля. Он присутствовал на заседании Кабинета министров. После этого глава государства не появлялся в публичных местах и на различных мероприятиях. Журналисты обратили внимание, что глава республики пропустил даже визит в Туркменистан верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Федерики Могерини.

15 июля 2019 года официальный представитель президента сообщил, что Гурбангулы Бердымухамедов ушел в отпуск. После чего по местным каналам стали транслировать кадры с отдыхающим президентом. Тот отдыхал в семейном кругу, занимался игрой на музыкальных инструментах или писал очередную книгу.

Никаких признаков плохого самочувствия или проблем со здоровьем у мужчины не наблюдалось. Вообще-то, стоит отметить, что ранее лидер Туркменистана был практикующим врачом, и даже имеет степень доктора медицинских наук, так что при появлении тревожных симптомов он, очевидно, постарался бы воспользоваться помощью профессионалов.

При этом окружение Гурбангулы Бердымухамедова также утверждает, что он никогда не жаловался на проблемы со здоровьем.

Напомним, 21 июля многие новостные издания разместили информацию о скоропостижной кончине президента Туркменистана. Сообщалось, что смерть наступила вследствие возникновения острой почечной недостаточности.

И на сей день граждане Туркменистана достоверно не знают, жив их президент или уже нет. Не имеется совершенно никаких фактов подтверждающих или опровергающих смерть главы государства.

Свой комментарий по этому поводу дал # туркменский диссидент, живущий теперь в Австрии, главный редактор интернет-издания «Хроника Туркменистана» Руслан Тухбатуллин.

По его словам, на YouTube канале Erkin Turkmenistan, который первым сообщил о смерти Бердымухамедова, опубликован новый ролик. Автор канала сообщает, что президент все же не умер, а в течение двух дней был в коме, но теперь якобы пришел в себя. Как будто Бердымухамедов пролежал в коме 20-21 июля, а утром 22-го пришел в себя.

По информации «Хроники Туркменистана», отсутствие Бердымухамедова в медийном пространстве связано с тяжелым состоянием его матери Огулабат Бердымухамедовой, которая, по данным на 21 июля, уже в течение 10 дней находилась на лечении в Германии.

Лично Тухбатуллин полагает, что полное выпадение президента из поля зрения мира объясняется «болезнью или уже, возможно, кончиной его матери».

И, конечно, тут вполне уместны разного рода сомнения. Первое, что приходит на ум — почему о выходе из комы сообщает вновь не официальный источник? Тем более, что пару дней назад туркменские дипломаты ни словом не обмолвились хоть о каком-то недомогании Бердымухамедова – они, знай себе, лишь упорно опровергали сообщения о его смерти. Один только этот момент наводит на подозрения.

Если эта информация в итоге подтвердится и Бердымухамедов реально пришел в себя после комы, то у него уже очень скоро появятся основания спросить со своего окружения за столь странное поведение на виду всего мира. Хотя, скорее всего, он сам и виноват в том, что его подчиненные просто не готовы к таким нештатным ситуациям. Просто боятся спросить шефа — а что делать, если…?

Однако, если новость о коме появилась лишь как вброс со стороны этого самого окружения — с целью отвлечения внимания тех, кто интересуется странной ситуацией — это может значить, что непоправимое все-таки случилось, и теперь подчиненные президента находятся в растерянности, не зная что предпринять. Возможно, прямо сейчас идет скрытая от всех глаз борьба между основными туркменскими кланами за то, кто станет третьим президентом республики. Может быть. А может, и нет. Как ни крути, а всем нам остается лишь гадать о том, что там происходит в реальности.