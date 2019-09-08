Патрулирование в Сирии призвано снять опасения Турции в области безопасности

Первое совместное наземное патрулирование Турции и США планируемой зоны безопасности на северо-востоке Сирии направлено на снятие имеющихся у Анкары опасений в области безопасности и поддержку усилий союзников Соединенных Штатов по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство». Как передает ТАСС, об этом говорится в заявлении, распространенном в воскресенье пресс-службой штаба операции Inherent Resolve («Непоколебимая решимость»), которая осуществляется в Ираке и Сирии коалицией стран во главе с США.

«Сегодня военнослужащие США и Турции провели совместное патрулирование [планируемой] зоны безопасности на северо-востоке Сирии», — отмечается в нем. Как сообщили в коалиции, военные в том числе проинспектировали территории, покинутые курдскими отрядами самообороны, и наблюдали за прогрессом по уничтожению их оборонительных сооружений.

Как говорится в заявлении, целью патрулирования являлось «обеспечение безопасности в [указанной] зоне», а также демонстрация «приверженности [США] снятию имеющихся у Турции обоснованных опасений, касающихся вопросов безопасности». Осуществленное патрулирование также было направлено на поддержку усилий поддерживаемых Вашингтоном «Сил демократической Сирии» (СДС) и партнеров США по коалиции по «нанесению полного поражения» экстремистам из ИГ.