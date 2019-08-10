Патриарх Варфоломей обещал Зеленскому, что не будет вмешиваться в дела церкви

Константинопольский патриарх Варфоломей пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Константинополь не будет вмешиваться в дела так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом в пятницу сообщила пресс-служба новой церковной структуры.

«Она [ПЦУ] полностью независимая и автокефальная. Отсюда, из Константинополя, она будет иметь только высокую защиту и наши постоянные молитвы за успех ее дела», — сказал патриарх о ПЦУ.

В четверг президент Украины провел встречу с патриархом Варфоломеем в Турции, в ходе которой заявил, что будет защищать независимость церкви.

В апреле прошлого года экс-президент Украины Петр Порошенко лично обратился к Варфоломею с просьбой предоставить украинской церкви автокефалию. 15 декабря 2018 года в Киеве представителями Константинопольского патриархата при активном участии украинской власти был проведен «объединительный собор», на котором было объявлено о создании ПЦУ. 6 января этого года Константинопольский патриарх передал главе ПЦУ митрополиту Епифанию томос об автокефалии. Как каноническая УПЦ, так и Русская православная церковь считают новую структуру раскольнической.(ТАСС)