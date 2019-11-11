Патриарх Кирилл посетит саммит религиозных лидеров в Баку

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 14 ноября посетит Баку и примет участие в открытии саммита религиозных лидеров мира, сообщила в понедельник пресс-служба предстоятеля.

«14 ноября святейший патриарх Кирилл посетит Баку, где примет участие в открытии II Бакинского саммита религиозных лидеров мира. В рамках визита предстоятель Русской православной церкви также совершит малое освящение кафедрального собора святых Жен-Мироносиц города Баку», — сообщили в пресс-службе.

В Баку 14-15 ноября состоится II саммит религиозных лидеров мира. На это мероприятие, приуроченное к 70-летию председателя управления мусульман Кавказа (УМК) Шейха-уль-Ислама Аллахшукюра Пашазаде и 40-летию его пребывания в должности председателя УМК, приглашены порядка 200 лидеров разных традиционных религий из многих стран. Организаторами саммита выступают управление мусульман Кавказа и власти Азербайджана. (РИА Новости)

| 2019-11-11T22:10:51+00:00 11 ноября 2019, 22:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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