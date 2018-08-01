Пассажиры упавшего в Мексике самолета рассказали о моменте крушения

Пассажиры рейса AM2431, потерпевшего крушение в мексиканском городе Дуранго, сообщили о якобы попавшей в лайнер молнии, которая и могла стать причиной ЧП.

Официальных данных расследования причин аварии пока нет, предварительно власти назвали причиной падения самолета во время взлета сильный порыв ветра.»Нас ударила молния, и мы пошли вниз», — заявила семейная пара пассажиров, летевших этим бортом, на видеозаписи, которая размещена на портале Infobae. Фамилии пассажиров не указываются. Запись была сделана сразу после аварии в здании аэропорта Дуранго.

Ранее генеральный секретарь Партии национального действия (ПНД) Мексики в штате Дуранго Ромуло Кампусано, также бывший на борту, рассказал, что самолет набрал скорость, начал отрываться от земли и вдруг буквально упал. «Были два сильных удара, потом самолет загорелся», — сказал политик.

Всего в самолете Embraer 190, вылетавшем во вторник из Дуранго в Мехико, находились 103 человека — 99 пассажиров и четыре члена экипажа. Самолет выехал за пределы ВПП и загорелся, однако погибших нет. Пострадавшие были доставлены в больницы, но большую часть из них уже выписали.