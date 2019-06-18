Пассажиры рейса Новосибирск — Паттайя устроили бунт на борту самолета

Официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова заявила, что вылет Boeing-752, следовавшего из Новосибирска в Паттайю, был задержан более чем на 1,5 часа. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, причиной задержки стало недовольство некоторых пассажиров, которые отказались лететь на этом самолете из-за проблем с воздушным судном перед вылетом.

Она уточнила, что перед вылетом система самолета, предположительно, показа сбой в работе.

В итоге, уточнила Горбунова, 15 человек отказались лететь данным бортом. Вылет пришлось задержать, чтобы снять с рейса данных пассажиров и вернуть им багаж.

После этого самолет совершил взлет и в настоящее время прибыл в пункт назначения.

| 2019-06-18T10:10:16+00:00 18 июня 2019, 12:42|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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