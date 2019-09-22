Пассажиры круизного лайнера подняли восстание против экипажа

Пассажиры круизного лайнера Balmoral устроили «восстание» против команды и капитана из-за ужасных условий путешествия. Об этом сообщает Daily Mail.

Причиной нежелания подчиняться командам экипажа и выходить из кают стали места, куда корабль привозил туристов. Им обещали «неизведанные жемчужины», а привезли, например, в индустриальный порт Грейт-Ярмут, хотя многие пассажиры сами приехали оттуда ради круиза, во французский порт Дюнкерк, рядом с которым находится лагерь нелегальных мигрантов, и индустриальный порт Амстердама Иймуден рядом со сталелитейным заводом.

Единственный город, который туристы посетили, — Антверпен — совершенно их не впечатлил. «Мельниц нет, людей в деревянных башмаках тоже, обычный город, как дома!» — рассказала одна из туристок. Представитель туроператора Fred. Olsen Cruise Lines выразил сожаление, что кому-то не понравился круиз, и заверил, что все-таки получил несколько положительных отзывов (lenta.ru).