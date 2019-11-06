Пассажиры и экипаж в аэропорту Амстердама в безопасности

Пассажиры и экипаж в амстердамском аэропорту «Схипхол» в безопасности, расследование на месте продолжается, сообщает аэропорт.

Ранее сообщалось, что нидерландская военная полиция расследует «подозрительную ситуацию» на борту самолета в амстердамском аэропорту «Схипхол».

Тревога на борту самолета в аэропорту Амстердама «Схипхол» сработала случайно, сообщает авиакомпания Air Europa.

«Ложная тревога. На рейсе Амстердам — Мадрид сегодня во второй половине дня по ошибке сработало предупреждение, которое запускает протоколы, касающиеся угона. Ничего не произошло, все пассажиры в безопасности и ожидают полета. Мы приносим свои глубокие извинения», — написала авиакомпания в Twitter. (РИА Новости)