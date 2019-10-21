Пассажирский самолет Air France совершил экстренную посадку в Токио

Пассажирский самолет Boeing 777 французской авиакомпании Air France совершил экстренную посадку в токийском аэропорту Ханэда из-за технических проблем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

На борту лайнера находились более 300 пассажиров, в том числе высокопоставленные гости, которые прибыли в Японию на церемонию по случаю интронизации нового императора Нарухито. Никто из них не пострадал.

Отмечается, что в процессе посадки у самолета упало давление в шинах шасси, однако в итоге он смог добраться своим ходом до стоянки.

| 2019-10-21T08:48:02+00:00 21 октября 2019, 08:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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