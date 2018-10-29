Пассажирский Boeing 737 упал возле западного побережья Явы

Самолет авиакомпании Lion Air, с которым утром была потеряна связь, упал в море в районе западного побережья острова Ява в Индонезии, сообщает в понедельник интернет-версия газеты Jakarta Post со ссылкой на Агентство по преодолению чрезвычайных ситуаций Индонезии (Basarnas).
Экипажи нескольких гражданских судов, находящихся в настоящее время в районе западного побережья острова Ява и поддерживающие радиоконтакт с Агентством по преодолению ЧС, сообщили о том, что нашли в море у берегов провинции Западная Ява разбившийся там утром самолет, сообщает издание.
О судьбе пассажиров и экипажа пока ничего не сообщается, пишет газета.
Индонезийский новостной портал Detik.com сообщает, что в момент катастрофы на борту самолета находились 188 человек.
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