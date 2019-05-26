Пассажироперевозки по «Баку-Тбилиси-Карс» начнутся в августе

Работы, связанные с началом осуществления пассажироперевозок по железной дороге «Баку-Тбилиси-Карс», завершатся в августе этого года.

Об этом сказал председатель правления ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов в интервью телеканалу ITV.

По его словам, железнодорожная линия для пассажироперевозок готова и вагоны доставлены.

«Вагоны должны быть протестированы, чтобы убедиться в полной безопасности их для людей. По нашим расчётам, пассажироперевозки возможно будет реализовать в августе, так как инфраструктура практически готова»,- сказал Дж. Гурбанов, сообщает Report.

Он также коснулся стоимости проезда в этом направлении: «Турецкая сторона ранее огласила цены, но они не согласованы ни с азербайджанской, ни с грузинской сторонами. Стоимость билета по железной дороге “Баку-Тбилиси-Карс» должна соответствовать уровню жизни людей».

Напомним, что ранее говорилось о реализации пассажироперевозок, начиная с августа, раз в неделю. По информации турецких СМИ, стоимость билета в зависимости от класса вагонов будет варьировать в пределах 97-220 манатов. С помощью этого поезда возможно будет доехать и до Анкары.