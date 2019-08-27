Пассажир помог экстренно посадить Boeing в Португалии

Пилот британской авиакомпании Jet2 («Джет ту») почувствовал себя плохо во время перелета, после чего экстренно посадить самолет второму пилоту помог летчик, который находился на борту в качестве пассажира. Об этой истории, произошедшей в понедельник на борту «Боинга 757», следовавшего из Манчестера в Фуншал, главный город португальского острова Мадейра, сообщила газета Daily Mail.

Со ссылкой на пассажиров рейса, издание информировало, что ЧП произошло утром примерно на полпути до места назначения, передает segodnya.ua.

«Было сделано объявление, что в кабине пилота произошел инцидент, после чего другой пилот Jet2, который летел в отпуск, поднялся со своего места в хвосте салона и прошел в кабину», — сообщил газете банковский служащий Николас Бэнкс. «Он вышел из кабины только после приземления, а тот пилот, который изначально управлял самолетом, был на коляске с кислородной маской на лице», — добавил он после экстренной посадки борта приземления в городе Порту.