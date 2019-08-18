Паспортный ответ Украины

Военные действия России против Украины на Донбассе, информационная война дополнилась паспортным противостоянием. Как известно, Владимир Путин весной текущего года подписал несколько указов, упрощающих получение российского гражданства жителями Донбасса. Причем как на территории сепаратистов, так и на подконтрольной Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский практически сразу после своего избрания сказал, что этот недружественный акт не останется без ответа. Теперь он получен.

По указу главы украинского государства кабинет министров должен разработать к октябрю и внести на рассмотрение Верховной рады законопроект об упрощенной процедуре получения украинского гражданства.

Речь идет об иностранных гражданах, воюющих в составе украинских вооруженных сил, а также тех, кто в своих странах подвергается преследованиям по политическим причинам. Особо говорится в указе о гражданах России.

Действующий в Украине закон о гражданстве устанавливает и подробно описывает требования к лицам, претендующим на получение украинского паспорта. Пакет документов довольно большой и некоторые требования преследуемым по политическим причинам выполнить либо сложно, либо вообще невозможно. В частности, получение документа своей страны, что не совершал уголовного преступления или не находится в розыске. Второй проблемой является требование знания украинского языка — в объеме, достаточном для общения. Кроме этого претендент должен не менее пяти лет легально проживать на территории Украины. Для политэмигрантов этот период сокращен до трех лет. При этом признание политэмигрантом часто затягивается на очень долгий срок и многие вынужденно становятся нелегалами в Украине. Без документов невозможно устроиться на работу и получать другие социальные гарантии по украинскому закону. Отметим, что в 2015 году Верховная рада внесла поправки в законодательство, разрешив и регламентировав службу иностранцев в украинской армии.

Остроту проблема получения украинского гражданства приобрела в 2014 году, когда иностранцы, начали воевать в составе сначала добровольческих батальонов, а потом украинской армии. Многие из них не могли вернуться в свои страны по понятным причинам, но и в Украине им приходилось находиться без необходимых документов и законных оснований.

Президент Петр Порошенко весь срок своего пребывания на посту обещал принять соответствующий закон, но так и не сделал этого. Скорее всего, из-за сопротивления миграционной бюрократии и коррупционным причинам. Депутат от партии «Батьківщина» Игорь Луценко считает, что власть опасалась добровольцев, ставших украинскими гражданами.

Год назад Киев выдал России Тимура Тумгоева, который воевал за Украину на Донбассе. Сделано это было на основании документов, предоставленных российскими правоохранительными органами. И это при том, что уже был принят закон о признании России государством-агрессором. Не удивительно, что экстрадиция вызвала волну негодования среди участников боев на Донбассе. Не только иностранцев, но и украинских граждан. Не в последнюю очередь, поэтому среди украинских военных на президентских выборах большинство голосовало за Зеленского, а фактически против Порошенко.

Возможно, что вопрос получения гражданства добровольцами и политэмигрантами и дальше медленно продвигался бы в бюрократических дебрях, но Москва своими паспортными действиями не только ускорила, но и радикализировала процесс. В День конституции 28 июня Зеленский подписал указ о предоставлении украинского гражданства 14 добровольцам, воевавшим в украинской армии на Донбассе. Это был символический жест, но он обозначил тренд выполнения данных ранее обещаний.

В очередном указе уже говорится о гражданах России, которые подверглись преследованиям из-за политических убеждений. От добровольцев и политэмигрантов из России теперь требуется отказ от предыдущего гражданства и справки украинских консульств с подтверждением факта преследований за политические убеждения. Другие документы и знание украинского языка не требуется.

По мнению эксперта Ольги Курносовой, которая сама получила статус беженца в Украине, новыми правилами смогут воспользоваться россияне не только находящиеся в Украине, их несколько сотен человек, но теперь получившие возможность более простого способа эмигрировать из России. Отметим, что украинский паспорт дает возможность свободно находиться в европейских странах. С ними действует безвизовый режим.

В Москве отреагировали внешне спокойно, но комментарии высоких чиновников говорят о некоторой нервозности. Как сказал дипломат Александр Хара, его высказывание приводит «Независимая газета», решение Зеленского — это «очень меткий и удачный асимметричный ответ».

Соответственно во всем в Москве видят руку Запада. Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин считает, что Киев действует по указке Вашингтона и Лондона. Они якобы хотят ограничить предоставление убежища россиянам и сталкивают их в Украину.

В этом и других высказываниях чувствуются некоторые опасения, что Украина может стать центром российской политической эмиграции. Этому будет способствовать ряд факторов.

Во-первых, практически безвизовый въезд. Он действует до сих пор, и никто не собирается его отменять. Относительно удобное сообщение.

Во-вторых. Географическая близость упрощает связь с оставшимися в России. Даже в условиях усиливающегося контроля многие возможности остаются. Этот фактор не следует недооценивать. В условиях большого количества людей пересекающих границу следить за всеми довольно сложно.

В-третьих. Близость и сохраняющаяся общность языков. Более 95% населения Украины абсолютно свободно владеет русским языком. В отличие от европейских стран издавать какую-то литературу в Украине на русском языке просто, удобно и менее накладно материально. В том числе и вести пропаганду в эфире по радио и телевидению. Глушить их сложнее по техническим причинам, так как затрагиваются и местные пограничные каналы на российской территории.

В-четвертых. Активная политическая российская эмиграция становится внутренним украинским фактором. Принятие политэмигрантов является следствием демократизации страны и утверждения в ней демократических институтов.

В-пятых. Повышается международный статус Украины как демократического государства, принимающего у себя гонимых по политическим причинам. Тем самым Украина становится в один ряд с европейскими государствами, защищающих преследуемых у себя на родине. России уж точно такого не светит.

Паспортное противостояние только начинается. В Москве уже говорят о возможности предоставления российского гражданства по упрощенной процедуре всем гражданам Украины.

По мере становления российской политической эмиграции, в Белокаменной будут все больше нервничать. Выход по известным лекалам искать в углублении противостояния с внешним миром и закручиванием гаек внутри страны. Поток эмигрантов в Украину от этого только увеличится.