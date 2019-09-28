Паспортно-визовый скандал

В то время как Украина была занята комментариями по поводу визита президента Владимира Зеленского в США и встречей его с президентом Дональдом Трампом, между Москвой и Вашингтоном разыгрался нешуточный скандал с визами и паспортами.

Ряду членов российской делегации на Генеральную ассамблею ООН американское посольство в российской столице не выдало визы и не вернуло вовремя паспорта.

Что тут поднялось. Особенно возмущались глава комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев и его коллега из комитета по безопасности Леонид Слуцкий. В частности, Косачев заявил, что «Это возмутительная акция, не имеющая объяснений и оправданий». Не получил визу и руководитель корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Он подтвердил, что ему не выдали американскую визу для участия в конференции по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Конечно, не остались в стороне и дипломаты всех рангов. МИД России в лице своего официального представителя Марии Захаровой заявил, что «очередной акт пренебрежения правами суверенных государств и международных организаций и неспособность хоть как-то прилично выполнять собственные международно-правовые обязательства станут центральной темой разговора» министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой государственного департамента Майклом Помпео.

Как пишет «Независимая газета», встреча Лаврова с его новым японским коллегой Тосимицу Мотэги в Нью-Йорке чуть было не сорвалась. Входивший в российскую делегацию переводчик с японского языка не получил бы визу, если бы не оперативное содействие посольства Японии в Москве. Оно связалось с посольством США, узнав о «въездной» проблеме у сотрудника МИД, участвующего в переговорах с Мотэги.

По словам Лаврова, вопрос между японцами и американцами был решен в один момент, и виза была незамедлительно выдана. «Поэтому, когда у нас будут возникать дополнительные проблемы с американскими друзьями, мы будем обращаться к вам (в японское посольство в Москве — авт.)». Остается непонятной проблема с переводчиком. Ведь собеседники владеют английским языком и вполне понимают друг друга.

Американские визы для участия в Генеральной ассамблее ООН также не получили советники президента Ирана Хасана Роухани. Накануне стало известно, что в визах отказано и журналистам, обычно сопровождающим иранского президента в заграничных поездках. Как сообщает агентство ИРНА, сам Роухани, а также министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф получили визы на прошлой неделе.

Начнем с того, что Косачев, Слуцкий и Рогозин находятся в санкционном списке США. Хотя формально они ехали в международную организацию, но все равно на территорию США.

Российские власти существенно сократили персонал американского посольства в Москве и выдача виз существенно замедлилась. Очевидно, что таким образом российским властям преподали предметный урок того во что вылились их симметричные ответы на высылку их дипломатов-шпионов из США. На это косвенно указывает ответ посольства на «технические причины» невыдачи виз.

Истерика, охватившая московские властные кабинеты, вылилась в требование жесткого ответа на действия американской стороны. Вся проблема в том, что реальных мер в виде аналогичного ответа у Кремля нет. Отсюда нереальные предложения.

Сразу в Государственной думе заговорили о переносе штаб-квартиры из США. Об этом агентству «РИА Новости» заявил депутат Государственной думы, заместитель секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Евгений Ревенко. «Вероятно, этот вопрос действительно необходимо рассмотреть». В свое время об этом рассуждал и советский лидер Никита Хрущев. Отметим, что товарищ Сталин буквально настоял на том, чтобы после Второй мировой войны новая всемирная организация была размещена в Нью-Йорке.

Вздорность и абсолютная неприемлемость этой идеи настолько очевидна, что в Москве о ней как-то перестали вспоминать. Тем не менее, запустили более скромную идейку.

Так, заместитель главы МИД России Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь» предложил, что «В отношении ответных мер, мы в практической плоскости уже поставили вопрос о том, чтобы заседания, например, первого комитета Генеральной ассамблеи ООН, комиссии по разоружению — есть такой орган — проводились бы не в Нью-Йорке, не на территории США». Он добавил, что «не только Россия страдает от этого американского высокомерия, переходящего в абсолютно недостойный фарс». Навряд ли и это предложение получит поддержку, но что-то говорить ведь надо.

Вот и начали говорить о том, что Россия платит большие взносы в ООН. Насчитали более $67 млн. Однако США платят гораздо больше — $674,2 млн. Даже Бразилия платит больше России — 82 млн. Если сравнивать, то московские взносы точно не выглядят большими.

Раздаются и более сдержанные голоса. На сайте «Газета.Ru» политолог Александр Асафов отметил, что «Все решения, которые касаются призыва отказа от уплаты взносов, или задержки их перечисления со стороны России в международные организации, являются поспешными и импульсивными, поэтому — неверными».

Далее перешли к так называемым симметричным ответам. Или асимметричным, кому как нравится.

Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа заявил газете «Известия», что такой «вопиющий дипломатический укол» нельзя оставлять без ответа. Он считает, что следует «запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые проводят США».

Для начала, по мнению Чепы, можно заблокировать сайт для регистрации желающих поучаствовать в лотерее на грин-карту. К этому можно приспособиться, решили пользователи. Вторая может быть чуть более болезненной, но, правда, только для регионов и только на время. Депутат предлагает «затруднить» работу агентств, помогающих в оформлении документов для лотереи. Без них можно обойтись, как и без турагентств.

Как-то мелко получается с жесткими ответами. Блокирование сайта можно обойти с помощью VPN. Желающий зарегистрироваться может выехать в любую страну, например, Грузию, Беларусь или одну из стран Балтии и оформить там необходимые бумаги. Кстати, в Киеве оформить документы в американском посольстве, в том числе и для граждан России, можно без сложностей и проволочек.

Последние предложения вызвали большое негодование в социальных сетях. Как пишет @1964Matov, «Айфоны! Айфоны запретить надо. И заграничную недвижимость у депутатов. Вот это был бы мощный удар по Америке».

И немного аналитики. Так @buch1004 делает вывод. «Список Магницкого — закон Димы Яковлева. Первый пакет санкций — давим хамон трактором. Не дали визу Слуцкому — запрет лотереи грин-карт. В любой непонятной ситуации — бомбим Воронеж».

Действительно. Визы не дали конкретным людям, пусть и относительно высокого ранга, а так называемые ответы бьют по большому числу российских граждан, не имеющих никакого отношения к внешней политике и дипломатии. Не удивительно, что растет возмущение. Пока в социальных сетях, но ведь только пока.

Скорее всего, скандал будет постепенно затухать. По очень простой причине. Никаких реальных мер противодействия Вашингтону у Москвы нет. Как пишет «Газета.Ru», «Видимо, России и дальше придется терпеть от Запада пощечины, поскольку наша страна сейчас находится не в самой выигрышной позиции. И, конечно же, продолжать платить».

Так всегда получается с теми, кто возомнил себя мировой державой, а на самом деле является заурядной бензоколонкой.