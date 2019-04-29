Паспортная война

Противостояние Украины и России вышло на новый уровень. Указом президента Владимира Путина определен упрощенный порядок предоставления российского гражданства тем украинцам, которые проживают в так называемых ДНР и ЛНР. Хотя об этом говорилось довольно давно, но сделано именно сейчас. В типичном для российской власти способом и в тщательно выбранном временном промежутке.

Власть в Киеве находится в состоянии транзита. Официально результаты второго тура президентских выборов будут объявлены 29-30 апреля, и после этого пройдет месяц до инаугурации нового президента. Ориентировочно это произойдет либо в самом конце мая, либо в первых числах июня. Нынешняя администрация постепенно сворачивает свою деятельность и готовится к выходу, а новая только формируется.

Именно в такой момент некоторой неопределенности Москва и предприняла шаг, от которого воздерживалась несколько лет. Это политическое действие, направленное на дальнейшее обострение отношений с Украиной и создания условий, пусть и в некотором будущем для прямой агрессии под предлогом, так называемой защиты российских граждан. Все это было уже в Южной Осетии и Абхазии и теперь реализуется на востоке Украины. Отметим, что ни одна из стран бывшего СССР не застрахована от такого сценария. В том числе и государства Балтии, хотя за ними и стоит блок НАТО, но нет уверенности, что российская клиентура в Европе согласится участвовать в коллективном отпоре агрессии.

О том, что это чисто политический шаг говорит сам текст указа, и его предметное рассмотрение. Отметим только далеко идущую бюрократическую завуалированность реальных действий российских властей по предоставлению паспортов.

Важное обстоятельство. Паспорта будут предоставляться не просто по личному обращению, а по спискам уполномоченных органов ЛНР и ДНР. Только после этого заявитель может на территории России, в частности в Ростовской области, обратиться за документами. Порядок хоть и упрощенный, но занимает некоторое не указанное точно время. Здесь явно просматривается коррупционная составляющая еще на этапе попадания в списки уполномоченных органов, а потом уже в самой России. Если порядок четко не расчерчен и не разбит на обязательные шаги, не прозрачен, то остается поле для произвола уполномоченных органов и чиновного беспредела.

Мы не останавливаемся на других немаловажных деталях указа Путина, так как не для того он был выпущен, чтобы, как об этом лицемерно заявляется, заботиться о людях на оккупированной части Донбасса. У него совершенно другие цели и задачи.

Начнем с внутриполитической. Экономическая и социальная ситуация в России, по крайней мере, не улучшается. Более того, прогнозы на ближайший период не очень утешительные. В этих условиях гражданам подведомственного Путину государства предлагают подумать, что есть те, кому еще хуже. И, конечно, им бедным и несчастным следует помочь. Сначала раздачей паспортов, а потом и социальными пособиями в виде пенсий и других выплат. При этом не будут рассказывать, что совсем недавно повысили пенсионный возраст именно по причине острой нехватки средств в Пенсионном фонде.

На пресс-конференции в Пекине Путин подтвердил цифру расходов на выдачу паспортов в 100 млрд. руб. Не так много, по нынешнему курсу около $1,5 млрд. Российский бюджет выдержит. Однако это не все. Потребуются дополнительные расходы, если новые граждане решат переехать в Россию. Тут не только пенсии, но другие льготы, социальные расходы на жилье, здравоохранение и т.д. Об этом сейчас не говорится, из людей вышибают слезу сочувствия, но скоро все превратится в проблемы так называемых понаехавших и местных жителей.

Социологи насчитали в России 19 млн. граждан, живущих за гранью бедности. Бытовая неустроенность налицо, как и низкие зарплаты. Народ с Дальнего Востока массово уезжает, да и не только оттуда. К тому же, недавно российские власти обещали повысить пенсии гражданам, но премьер Медведев сказал, что денег нет. Тут еще санкции. Как бы в итоге негатив всю радость не перевесил.

Вторая цель — пропагандистская. Из телевизора постоянным потоком идут новости и ток-шоу об Украине. И это важная составляющая мифа, что Россия должна стать защитницей всех русскоязычных. Дальше уже явно вводится идеологема, что границы страны проходят там, где хоть кто-то говорит по-русски. Это требует напряжения сил и затрат, но расширение государства важнее и дороже. Отсюда следует, что Россия не агрессор, а защитница, чтобы по этому поводу не говорили западные враги.

Внешнеполитические цели не менее очевидны. В Украине преследуется несколько целей. Во-первых, создать официальную пятую колонну обладателей российских паспортов и объявить себя их защитницей.

Во-вторых. Посеять хаос и неуверенность внутри Украины, воспользовавшись транзитом власти.

В-третьих. Разделить граждан на обладателей второго гражданства, и у которых его нет. Украинский, как и российский, закон второе гражданство не признает, но не запрещает его иметь. Проблема в том, что российский паспорт — это документ страны-агрессора и это накладывает на его обладателей определенный негативный налет, что должно вызвать по мысли организаторов акции внутреннее напряжение в Украине.

Путин пошел еще дальше и сказал о планах предоставления российского гражданства всем желающим жителям Украины. Навряд ли это будет сделано в ближайшее время, а если и будет, то с большими ограничениями, но политически заявлено в подкрепление уже сделанных шагов.

Если посмотреть на проблему с дипломатической точки зрения, то все такие действия не более, чем повышение ставок на будущих переговорах. Киев не хочет вести их прямо с Москвой, предпочитая многосторонний формат. В том числе с привлечением не только Германии и Франции, а также США и Великобритании. Москва будет тянуть время в расчете на дестабилизацию Украины. Тем не менее, к переговорам готовится.

Все это в Киеве прекрасно понимают и готовы действовать зеркально. В штабе избранного президента Владимира Зеленского сказали, что можно подумать о предоставлении украинского гражданства жителям России. Таких, кстати, не так и мало. В силу ряда причин получить украинское гражданство довольно сложно и требует много времени. Можно подумать об упрощении и, самое главное, прозрачности процесса.

В данный момент и в обозримой перспективе не следует ожидать полномасштабной войны России с Украиной. За последние пять лет украинская армия, невзирая на экономические трудности, выросла в количественном и качественном отношении. Воссозданы ракетные войска, имеющие на вооружении оперативно-тактические ракеты отечественного производства, действующие на глубину до 1000 км. Отметим, что от Харькова до Москвы все-таки ближе. Главной ударной силой будут десантно-штурмовые бригады, которые усилены танковыми подразделениями и ракетными системами залпового огня.

По данным ежегодного рейтинга Global Firepower за 2018 год, армия Украины по боевой мощи находилась на 29-м месте в мире. И это не делает возможную агрессию России легкой прогулкой, а будет связано с большими потерями, в первую очередь в людях и технике. Плюс негативная реакция мира, дипломатическая изоляция и новые глубокие санкции. Их влияние уже ощущается и дальше усиливать этот процесс Москва не хочет.

К тому же перед глазами пример Ирана, который уже в истерике хочет угрожать миру ядерной бомбой. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что власти страны рассматривают несколько вариантов ответной реакции на ужесточение санкций со стороны США. Одной из них является выход из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Все это говорит о том, что санкции сильно бьют по иранской экономике. У России положение не столь критическое, но проблемы нарастают.

Какое-то количество паспортов Москва жителям Донбасса раздаст. И на этом все закончится. Перед нами один из элементов гибридной войны — паспортной.