Паспортизация для закрепления оккупации

Просто удивительные дела творятся в орбите российской внешней политики. Порой из уст ее творцов звучат предсказания, не верить в скорое воплощение которых нет решительно никаких причин. Именно это как нельзя лучше иллюстрирует заявление, которое сделал, находясь в незаконно отторгнутом от Молдовы Приднестровье, депутат Госдумы РФ от партии «Единая Россия» Александр Ярошук. Он анонсировал выдачу российских паспортов жителям «Приднестровской Молдавской Республики». Об этом он откровенно заявил в эфире приднестровского телеканала ТСВ. По словам парламентария, в российском парламенте активно действуют лоббисты, которые давно предлагают дать гражданство РФ жителям самопровозглашенных республик. «Политическая воля произошла по ДНР и ЛНР. Думаю, в ближайшее время при такой совместной работе будет принято и по вам политическое решение», – сказал Ярошук, обращаясь к приднестровцам.

Ранее, 24 апреля, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об упрощенной процедуре выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР». Причем, объясняя свое антизаконное решение, глава российского государства заявил, что действия Москвы «носят сугубо гуманитарный характер». Позднее Путин почему-то решил, что этого мало и добавил, что в России рассматривается вариант упрощения выдачи российских паспортов вообще для всех граждан Украины.

А еще раньше, напомним – это было еще в середине нулевых, путинская Россия принялась раздавать свои паспорта жителям оккупированных Абхазии и Южной Осетии. И через несколько лет, под предлогом «защиты сограждан» Москва устроила вторжение своих войск в Грузию. Это случилось в августе 2008 года.

То есть, ничего хорошего за внезапным решением Кремля пораздавать кому-нибудь паспорта обычно не стоит. Это сулит новое международное напряжение, и хорошо еще, если не очередное кровопролитие.

Надо еще обратить внимание на то, что заявление Ярошука об упрощении процедуры выдачи российских паспортов жителям «ПМР» прозвучало на фоне политического кризиса в Молдове. В стране уж несколько месяцев как прошли парламентские выборы, но до сих пор не сформирована правящая коалиция. В условиях, когда молдавские элиты никак не могут определиться с будущим курсом страны, вряд ли можно надеяться, что в ближайшей перспективе у них будет время на Приднестровье.

Но все равно понятно, что долго Кишинев молчать не будет. Украина уже приняла закон о признании российских паспортов на Донбассе ничего не значащими бумажками. Аналогичное решение, скорее всего, примет и Молдова – когда у нее появится уже действующий парламент. И вряд ли обе эти страны удержатся от того, чтобы обратиться к влиятельным государствам Запада за содействием по паспортной проблеме. Это, как говорится, вещи очевидные, предсказуемые.

И именно поэтому создается четкое ощущение, что Москва прямо-таки нарывается на новые санкции со стороны западного сообщества. Что, конечно, весьма удивительно. Хотя, если задуматься, кого вообще касаются эти санкции? Путина и его приближенных олигархов? Да вряд ли. У этих миллиардеров всего вдосталь. Если санкции Запада и наносят какой-то вред и урон России, то страдают от них простые люди.

А результативные инструменты воздействия на Путина и его команду до сих пор так и не подобраны. И если их не постараться найти, то операция «Паспортизация» может коснуться еще не одной и не двух территорий на постсоветском пространстве. Как там сказал Ярошук? – «в Думе действуют лоббисты, которые давно предлагают дать гражданство РФ жителям самопровозглашенных республик». А у нас тоже как раз есть одна такая неподалеку. «Нагорно-Карабахской Республикой» себя называет. И тут надо напомнить, наверное, что у России с Приднестровьем нет общей границы. Как, кстати, и с Нагорным Карабахом. И если в «ПМР» защиту ее «независимости» осуществляют непосредственно российские т.н. «миротворцы», то в «НКР» с такой же задачей справляются военнослужащие Республики Армения, напрямую и во всем зависящей от России. То есть, в принципе, никаких помех.