Пашиняну еще предстоят трудности

Известный азербайджанский журналист, постоянный автор сайта Ayna.az  Ибрагим Набиоглу вчера в 20:00 по местному времени то есть в prime-time в прямом эфире ответил на вопросы популярной телеведущей Дуйгу Демирдаг на  телеканале CNN-Turk на тему последних событий в соседней с Азербайджаном Армении.

По его словам, переход Армении от президентского правления к парламентскому осуществлен по инициативе Сержа Саргсяна, желающего продлить свое пребывание у власти, но затем смещенного стихийным народным движением.

По мнению азербайджанского журналиста, нынешнее затишье имеет временный характер, и основные трудности еще впереди.

На вопрос о роли России в событиях И.Набиоглу подчеркнул, что Армения всецело зависит от России как политически, так и экономически, но что «армяне предали и Россию, которой всем обязаны».

По его словам, жесты Пашиняна то в сторону России, то в сторону Запада объясняются его затруднительным положением, однако он навлек на себя серьезное недовольство Кремля, и не случайно близкие последнему СМИ называют армян неблагодарными.

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| 2018-05-09T19:39:08+00:00 9 мая 2018, 18:47|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (1 оценок, среднее: 10,00 из 10) Загрузка...|0

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