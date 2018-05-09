Пашиняну еще предстоят трудности

Известный азербайджанский журналист, постоянный автор сайта Ayna.az Ибрагим Набиоглу вчера в 20:00 по местному времени то есть в prime-time в прямом эфире ответил на вопросы популярной телеведущей Дуйгу Демирдаг на телеканале CNN-Turk на тему последних событий в соседней с Азербайджаном Армении.
По его словам, переход Армении от президентского правления к парламентскому осуществлен по инициативе Сержа Саргсяна, желающего продлить свое пребывание у власти, но затем смещенного стихийным народным движением.
По мнению азербайджанского журналиста, нынешнее затишье имеет временный характер, и основные трудности еще впереди.
На вопрос о роли России в событиях И.Набиоглу подчеркнул, что Армения всецело зависит от России как политически, так и экономически, но что «армяне предали и Россию, которой всем обязаны».
По его словам, жесты Пашиняна то в сторону России, то в сторону Запада объясняются его затруднительным положением, однако он навлек на себя серьезное недовольство Кремля, и не случайно близкие последнему СМИ называют армян неблагодарными.