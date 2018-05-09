Пашиняну еще предстоят трудности

По его словам, переход Армении от президентского правления к парламентскому осуществлен по инициативе Сержа Саргсяна, желающего продлить свое пребывание у власти, но затем смещенного стихийным народным движением.

По мнению азербайджанского журналиста, нынешнее затишье имеет временный характер, и основные трудности еще впереди.

На вопрос о роли России в событиях И.Набиоглу подчеркнул, что Армения всецело зависит от России как политически, так и экономически, но что «армяне предали и Россию, которой всем обязаны».