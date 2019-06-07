Пашинян заявил, что сотрудничество с ЕС не помеха членству Армении в ЕАЭС

Договор Армении с Евросоюзом о всеобъемлющем и расширенном партнерстве не противоречит членству этой страны в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом в пятницу в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, сообщает ТАСС.

«С ЕС Армения имеет договор о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, которое мы намерены использовать с максимальной эффективностью для дизайна и имплементации наших реформ. Партнерство с ЕС никоим образом не противоречит нашему членству в ЕАЭС. Оно дополняет его, обогащая новыми возможностями и сравнительными преимуществами», — добавил глава армянского кабмина.

Всеобъемлющее и расширенное партнерское соглашение Армении с ЕС было подписано 24 ноября 2017 года в Брюсселе. Армения ратифицировала документ 19 апреля 2018 года. С 1 июня 2018 года началось временное применение этого соглашения.