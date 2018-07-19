Пашинян вручил паспорт Армении экс-депутату французского парламента

Премьер-министр Никол Пашинян накануне принял председателя группы дружбы Франция-Карабах, экс-депутата французского парламента Франсуа Рошблуана, на днях получившего гражданство Армении, и вручил ему армянский паспорт, сообщила пресс-служба правительства Армении.

Премьер высоко оценил роль Рошблуана в укреплении армяно-французской дружбы и выразил благодарность за долгие годы, в течение которых депутат занимал «проармянскую позицию».

«Никол Пашинян выразил уверенность, что вступление в гражданство Армении станет новым стимулом, чтобы Рошблуан приложил еще больше усилий во благо армяно-французских отношений и чаще посещал Армению», — сказано в сообщении пресс-службы.

Франсуа Рошблуан отметил, что это его 33-й визит в Армению и проинформировал, что собирается в поездку в Карабах.

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