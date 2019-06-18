Пашинян возвращает в армянскую армию уволенных генералов

Сразу после военных действий 2016 года, 26 апреля, указом Сержа Саргсяна генерал-майор Комитас Мурадян, занимавший в то время должность начальника управления связи, войск связи и автоматизированных систем управления ВС Армении, был уволен, но он вновь вернулся в систему министерства обороны Армении. Как передает Report, об этом пишет армянская газета «Жаманак».

«Примечательно, что уволенные Сержем Саргсяном после апрельской войны два генерала при новых властях вновь вернулись. Первый – бывший начальник разведывательного управления Генштаба ВС Армении, генерал-майор Аршак Карапетян, который нынче является советником Никола Пашиняна. И вот сейчас – Комитас Мурадян. Из тех, кто скандально был уволен после апреля 2016 года, остался, пожалуй, лишь бывший заместитель министра обороны-начальник департамента материально-технического обеспечения Алик Мирзабекян, возвращение которого также считается возможным. На фоне создания следственной комиссии по части апрельских событий эти назначения весьма примечательные», — пишет газета.