Пашинян: В России есть недоверие к членам нашей команды

В России есть недоверие к членам нашей команды. Как сообщает армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя отношения с Россией.

По словам Пашиняна, у него выстроены очень хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, однако есть недоверие в отношении других чиновников в Армении.

«Я хочу говорить очень ясно. Да, в российской элите, и это не секрет, есть проблемы с тем, что произошло в Армении – народная революция и люди, пришедшие к власти путем революции. Это люди, которые в прошлом были политической оппозицией, активистами. Они были вынуждены «разместиться» в гражданском секторе, так как не хотели сотрудничать с бывшей властью. Гражданский сектор зачастую финансировался международными организациями, в том числе такими, которые плохо воспринимаются в России… По этой причине мы часто видим недоверие, и я уверен, что такое недоверие со временем будет преодолено», — сказал Н. Пашинян в интервью изданию Civilnet.

Премьер Армении также добавил, что недоверие будет преодолено после того, как государственные институты двух стран начнут взаимодействовать друг с другом.