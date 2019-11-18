Пашинян уволил главного военного инспектора и его заместителей

Премьер-министр Армении Никол Пашинян снял Мовсеса Акопяна с должности главного военного инспектора, передает армянские СМИ.
Отметим, что Мовсес Акопян был назначен главным военным инспектором в мае прошлого года, после избрания Н.Пашиняна премьером. До этого он возглавлял Генштаб ВС Армении.
Армянские СМИ также отмечают, что Мовсес Акопян – родной дядя секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна.
Наряду с этим, премьер-министра Армении Никола Пашиняна освободил от должности первого заместителя главного военного инспектора Камо Кочунц, а также заместителя главного военного инспектора — Вачаган Нерсисян.(report)