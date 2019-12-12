«Пашинян теряет адекватность» — на что намекает Кочарян?

Находящийся под арестом второй президент Армении Роберт Кочарян заявил, что снижение популярности действующей власти закончится досрочными выборами.

По его мнению, после «пьяной эйфории» адекватность общества восстанавливается, а единовластный премьер, «возомнивший себя Иисусом Христом», теряет адекватность».

«Это ускоряет снижение его популярности и дает уверенность в том, что все закончится досрочными выборами. Кстати, очень вероятно, что это произойдет в следующем году», — сказал Кочарян.

Кочарян также сказал, что лозунг Пашиняна о том, что решение карабахского конфликта должно удовлетворять все стороны конфликта – пустое, ничего незначащее слово, примитивная формула посредника.

«Это прямое свидетельство того, что Армения не имеет плана действий. Карабах должен взять инициативу в свои руки и сформулировать свою позицию относительно основных составляющих урегулирования. Только так возможно избежать неисправимых последствий», — отметил он.

В первую очередь, стоит спросить у господина Кочаряна: что собственно представляет собой Карабах, чтобы еще и брать в руки инициативу? Кто с ним собирается вести переговоры?

Экс-президент Армении видимо подзабыл, что именно он в 1998 году лишил своих сородичей возможности участвовать в переговорном процессе, и, следовательно, что-либо решать. О какой инициативе идет речь? Что они способны решать, не совсем понятно. Начать войну без поддержки Еревана сепаратистский режим не может. Более того, Ереван без одобрения Москвы даже в воздух не выстрелит.

По всей видимости, слова Кочаряна были сигналом вовсе не для Азербайджана, а для Пашиняна и армянского населения. Ведь вначале он говорит о досрочных выборах, а уже потом о «взятии инициативы карабахскими армянами». Соответственно, Кочарян намекает своим сторонникам или так называемому карабахскому клану пойти в наступление и дожать Пашиняна.

Хотя это не так просто, потому, что власть в руках Пашиняна и он владеет административными ресурсами, и для армянского общества, как бы не был плох Никол, он не хуже «карабахского клана». Причины очевидны, во-первых, он в отличие от своих предшественников легитимен, потому что пришел путем демократических выборов. Во-вторых, если даже он и ворует, то масштабы казнокрадства несравнимы с тем, что вытворяли эти преступники во главе Армении.

На Кочаряне висит многое. И тут не только коррупция, казнокрадство и так далее. На его совести висят события 2008 года, когда «карабахцы» пошли на жесткое подавление волнений, вызванных фальсификациями на выборах. Тогда Кочарян и его преступная группировка показала свое истинное ОПГшное лицо перед своим армянским народом. Сейчас же он намекает на свержение власти Пашиняна.

С другой стороны, Пашинян в политике дилетант. Единственным спасением и качественным отличием Пашиняна от предыдущих политиков Армении могло быть лишь урегулирование карабахского конфликта. Он же своими необдуманными заявлениями ситуацию обострил, практически не оставив шансов для адекватного переговорного процесса.

Другой вопрос, что российская сторона пытается в той или иной степени восстановить хотя бы имитацию переговоров. Что бы, российская сторона не пыталась сделать, пока Пашинян у власти договоренностям не быть. Пашинян всеми своими действиями показал, что он недоговороспособный лидер, который в состоянии контролировать ситуацию. Он не смог пока обуздать сепаратистский клан, чьи лидеры все еще имеют влияние в стране. Да такое, что даже из тюрьмы могут угрожать его власти. Ну, а Пашиняну кроме как делать заявления, нравящиеся сепаратистам, ничего не остается.