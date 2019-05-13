Пашинян сообщил о кратком разговоре с Президентом Азербайджана

Премьер Армении Никол Пашинян сообщил в понедельник журналистам, что кратко пообщался с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым в рамках юбилейных мероприятий «Восточного партнерства» в Брюсселе, но конкретных планов на следующие встречи пока нет, сообщает РИА Новости.

«Пока никаких планов еще нет, но я уверен, что переговорный процесс продолжится», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, планируются ли еще встречи с Алиевым.

При этом он сообщил, что кратко пообщался с азербайджанским президентом в понедельник, обсудив «текущую ситуацию».

Он также отметил, что очень важно подключить к переговорному процессу Нагорный Карабах.

| 2019-05-14T01:31:14+00:00 14 мая 2019, 01:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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