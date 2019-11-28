Пашинян решил напугать страны ОДКБ террористами

«Думаю, новая эскалация будет иметь катастрофические последствия, выходящие далеко за рамки Южного Кавказа. Азербайджан, находясь в положении войны, может стать удобным плацдармом для террористов, которые, теряя почву в Сирии, ищут новые территории для развертывания своей деятельности. Причем географически Азербайджан – очень удобная площадка, с помощью которой экстремисты могут развернуть свою деятельность по всем направлениям — в Иран (на юге), в Россию (на севере), в Грузию (на западе) и в страны Центральной Азии (на востоке)», — сказал премьер.

Он считает также, что у ОДКБ есть все необходимые средства для предотвращения новой эскалации вокруг Нагорного Карабаха.

Для этого страны ОДКБ, исходя из соображений безопасности, должны оставить без ответа обращения Баку с целью поставок новых вооружений.

Навряд ли кто-то из лидеров стран входящих в ОДКБ воспринял этот бред Пашиняна всерьез.