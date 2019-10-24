Пашинян под шквалом критики

Уровень недовольства стилем правления Никола Пашиняна дошел до того, что бывшие властные силы Армении решили дать ему публичную оценку. Организовать и провести пресс-конференцию по этому поводу лидеры карабахского клана поручили пресс-секретарю своей Республиканской партии (РПА), бывшему вице-спикеру Национального собрания Армении Эдуарду Шармазанову. Который при их правлении был одной из основных «говорящих голов» Армении.

Созвав журналистов, тот сразу взял быка за рога, обвинив премьер-министра Пашиняна в отсутствии четкой позиции по карабахскому вопросу. Мол, об этом свидетельствуют его противоречивые заявления.

«Премьер-министр Армении утром делает одно заявление по карабахскому вопросу, вечером – второе, с трибуны ООН говорит третье, а в Степанакерте – вообще четвертое», — сказал Шармазанов.

По словам пресс-секретаря РПА, противоречивость заявлений Пашиняна по карабахскому вопросу ослабляет позиции Армении в переговорном процессе. «Это позор. Какое из его утверждений мне, наивному оппозиционеру, принимать за чистую монету?! То он говорит Арцах – это Армения, то говорит «присоединение», то говорит, что это территориальный спор и Армения – сторона конфликта…», — отметил он.

Пресс-секретарь РПА выразил уверенность, что разобраться в концепции Пашиняна до конца не может никто. Шармазанов также напомнил о данном с трибуны парламента обещании Пашиняна о резком увеличении военного бюджета Армении. Ничего подобного не произошло, в то время как расходы Азербайджана на «оборонку» возросли почти на 20%, подчеркнул политик.

По словам Шармазанова, за последние полтора года Турция и Азербайджан трижды проводили совместные военные учения, не снижая при этом градус агрессивной риторики в адрес Армении.

«А Пашинян рассказывал о том, что Алиев образованный и нормальный человек», — сказал Шармазанов.

Пресс-секретарь РПА также обратился к теме армяно-российских отношений, указав на то, что, несмотря на многочисленные заявления Пашиняна об их «высочайшем уровне», на недавнем заседании Валдайского клуба страна-союзник, устами министра иностранных дел Сергея Лаврова, напрямую обвинила руководство Армении в деструктивной позиции по Карабаху.

«Это карт-бланш Азербайджану, и виновны в этом сегодняшние власти Армении. Ни при одном президенте такого не было», — заявил Шармазанов.

Он считает, что «самый большой вызов, стоящий перед Арменией, это безопасность, пантюркизм. И, к сожалению, новые власти за эти 1,5 года так и не осознали или не захотели осознать, или просто не в состоянии предпринять шаги для укрепления безопасности нашего государства».

Отвечая на вопрос, мол, неужели за эти 1,5 года правления Пашиняна не было ничего положительного, «ведь стали лучше кормить солдат, наблюдается рост строительства дорог и другое», Шармазанов заявил: «Когда Алиев заявляет о том, что 11 га территории переходят под контроль Азербайджана, когда задерживают героев Карабаха, когда руководитель моей страны говорит, что в НКР есть заговорщицкие силы, которые хотят войны, чтоб сдать земли, я не могу всему этому дать положительную оценку».

По его словам, он не может похвалить власти, которые вот уже 1,5 года делят общество на белых и черных, пропагандируют ненависть. «Я не могу похвалить власти, премьер-министр которых, будучи в прошлом журналистом, не смеет осудить молодых людей, напавших на пресс-клуб «Зеркало», — подчеркнул Шармазанов.

И итог своему выступлению он подвел оригинальный: «Выход из сегодняшней ситуации один – это досрочные парламентские выборы».

Видимо, это главный посыл, который поручила ему передать обществу Республиканская партия Армении.

«Не для того, чтобы РПА или какая-то другая сила набрали большинство, а потому, что в новейшей истории Армении не было такого, чтобы 80% парламента было в кармане одного человека. Сегодня ни одна конституционная норма не работает, а это опасно, независимо от того, кто этот человек. В таких условиях какой-либо принцип разделения властей не работает», — пояснил Шармазанов.

Он отметил также, что недавно Пашинян скрытым образом поднял зарплаты министрам своего правительства.

Одним словом, обвинений через край и по всем направлениям. По всей видимости, армянское общество застыло в ожидании, что же ответит на все это сам Никол? А тот почему-то опровергать не спешит. Возможно, готовит ответы. Интересно будет послушать, какие аргументы в свое оправдание выдвинет Пашинян.