Пашинян: переговорный процесс с Азербайджаном продолжится

По словам главы правительства Армении Никола Пашиняна, ему удалось немного пообщаться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на форуме «Восточное партнерство», прошедшем в Брюсселе. Однако конкретных планов на следующие встречи у сторон пока нет.

«На данный момент у нас никаких планов еще нет, но я уверен, что переговорный процесс продолжится», — отметил Пашинян, отвечая на вопрос, планируются ли еще встречи с Алиевым.

При этом он уточнил, что очень важно подключить к переговорному процессу Нагорный Карабах (mk.ru)