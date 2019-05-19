Пашинян: переговорный процесс с Азербайджаном продолжится

По словам главы правительства Армении Никола Пашиняна, ему удалось немного пообщаться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на форуме «Восточное партнерство», прошедшем в Брюсселе. Однако конкретных планов на следующие встречи у сторон пока нет.

«На данный момент у нас никаких планов еще нет, но я уверен, что переговорный процесс продолжится», — отметил Пашинян, отвечая на вопрос, планируются ли еще встречи с Алиевым.

При этом он уточнил, что очень важно подключить к переговорному процессу Нагорный Карабах (mk.ru)
| 2019-05-20T03:48:33+00:00 20 мая 2019, 06:42|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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