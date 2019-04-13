Пашинян не знает, что такое «оккупация»?

Последнее заявление премьер-министра Никола Пашиняна в ПАСЕ наглядно продемонстрировало тот факт, что он либо вводит в заблуждение мировое сообщество, либо пытается своим словоблудием заработать хоть сколь-нибудь значимые дивиденды среди армянской общественности.

Популизм Пашиняна вполне понятен: эйфория после революции в Армении прошла, Сержа Саргсяна ушли с поста, а никаких реальных изменений в жизни простых армян так и не произошло. Мало того, если при Саргсяне Армения вполне справедливо не отходила от подола юбки матушки-России, благодаря которой «древняя страна» все еще существует на политической карте мира, то Пашинян, заигравшись в игру под названием «демократия», решил было повернуться к своему благодетелю спиной.

Естественно, чуда не произошло. Москва быстро развернула Ереван в обратную сторону, да еще при этом потуже затянув «газовую удавку» вокруг шеи «независимого» Пашиняна. Армяне сориентировались быстро, и вновь начали клясться в «вечной любви и преданности» Первопрестольной. Кремль вроде простил зарвавшегося холопа, но осадок все равно остался.

Недовольство Москвы, которое не сулит ничего хорошего, заметно и в самой Армении. Именно по этой причине Пашинян пытается задобрить внутреннюю аудиторию, позиционируя себя «принципиальным» политиком в вопросе решения карабахской проблемы. Ведь неспроста недавно он вбросил в повестку карабахского дня вопрос об изменении формата через привлечение представителей «нкр» в процесс переговоров. Однако, как оказалось, Пашинян, считающий себя шибко умным, желает изменения формата, не желая его изменения. Простите меня за этот каламбур, но это выходит из заявления самого Пашиняна, озвученного им в ПАСЕ.

«Мы не ожидаем, не требуем изменения переговорного формата, это не соответствует и нашим желаниям, логике». Это был его ответ на вопрос турецкого делегата Айдина Камиля.

Пашинян напомнил, что формат, в рамках которого происходят обсуждения вокруг мирного урегулирования карабахского конфликта, — сопредседательство Минской группы ОБСЕ. А если взглянуть на историю создания Минской группы ОБСЕ, по словам главы кабмина Армении, то можно увидеть, что предполагалось участие в переговорах и представителей Карабаха. Причем не только предполагалось, но так и происходило.

«Мы абсолютно не ставим вопрос изменения переговорного формата. Мы ставим вопрос продолжения обсуждения в том же виде переговорного формата. Это для нас не предусловие, не прихоть. Некоторые вначале пытались охарактеризовать это как деструктивный подход, но все как раз наоборот. Мы говорим: мы хотим или не хотим отрегулировать данный вопрос? Если хотим, то, как это представляем, может ли карабахский вопрос быть урегулирован без самого Нагорного Карабаха?», — заявил Пашинян.

Интересно, премьер-министр Армении сам хоть понял, что он сказал? На протяжении более 20 лет переговоры по карабахской проблеме продолжаются в формате Азербайджан-Армения при посредничестве МГ ОБСЕ, а Пашинян, очнувшись, предлагает привлечь еще и третью сторону «нкр», которую и стороной не назовешь. Да и вообще, как можно привлечь то, чего нет? Но само стремление Пашиняна как раз и направлено на изменение формата, о какой бы армянской логике он не пел.

А если уж говорить о представлении армянской общины Карабаха в переговорах (никак не представителей сепаратистского режима), то согласно логике вещей в них должны принимать участие и представители азербайджанской общины. Пусть даже это претит армянской логике.

Однако Пашинян не ограничился умозаключениями по вопросу формата переговоров, и изрек очередную глупость.

По словам премьер-министра Армении, очень часто используется слово «оккупация». «Но тут живут люди, которые здесь родились, здесь жили их деды, прадеды. Это можно долго продолжать. Как же могут эти люди оккупировать территорию, на которой они родились, на которой родились и были похоронены их предки?», — сказал он.

Насчет «можно долго продолжать», Пашинян нехило загнул. Как раз таки, наоборот. Если вести летоисчисление переселения армян в Карабах с 1828 года, то по историческим меркам это довольно короткий отрезок времени. В этом Пашинян может легко убедиться, если разыщет в просторах интернета фото памятника в Мараге, воздвигнутого в 1978 году в честь 150-летия переселения армян в Карабах. Сегодня этого памятника нет, ибо «исконные» обитатели Карабаха разрушили его до основания.

А по поводу непонимания Пашиняном значения слова «оккупация» заметим лишь одно: если на территории одной страны находятся вооруженные силы другой, выступающие против государственности первой, то это и есть оккупация. И если Пашинян сомневается, то пусть он еще раз ознакомится с длинным списком «груз 200», доставленных из Карабаха в Армению в апреле 2016 года.