Пашинян назначил брата своего водителя директором

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на днях назначил двоюродного брата своего водителя директором одного из таможенных пунктов по оформлению документов автотранспортных средств.

Об этом пишет газета «Жаманак».

Издание напоминает, что две недели назад Н.Пашинян поручил уволить сотрудника этого таможенного пункта, который прислонил флаг к стене, а позже был уволен и начальник таможни.

«Двоюродный же брат водителя премьер-министра в новой Армении весьма быстро получает повышения. Ранее он был назначен начальником карго аэропорта, что также считается весьма высокооплачиваемой должностью», — отмечает издание.