ПАШИНЯН НАРУШАЕТ «ТРАДИЦИИ»

Кочаряна первым среди постсоветских экс-президентов отправили в тюрьму.

В пятницу суд в Ереване арестовал экс-президента Армении Роберта Кочаряна сроком на два месяца по делу о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года, сказал журналистам его адвокат Арам Орбелян, сообщает Sputnik Армения. А если быть точным, господина Кочаряна обвиняют в узурпации власти.

В Армении арестовали не только экс-президента, но и действующего Генсека Организации Договора Коллективной Безопасности (ОДКБ).

Но и это не все. Жена премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян выступила с миротворческой инициативой «Женщины – во имя мира». А супруг Анны Акопян в интервью достаточно влиятельным иностранным СМИ затронул вопрос урегулирования карабахского конфликта и нормализации отношений с Турцией. К сожалению, оказалось, несмотря на то, что в Армении «новая метла», но она все же «метет по-старому». Пока речь идет исключительно об урегулировании карабахского конфликта и нормализации отношений с Турцией. Но обо всем по порядку.

КОЧАРЯН «ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА»?!

Кочаряна арестовали!!! Многие спросят – а что такого? Да, по нему давно плачут нары. Хочу отметить, что так считают многие, притом, не только в Азербайджане, но и в Армении. Все верно, все справедливо. И все же…

Во-первых, надо отметить, что в Армении произошло нечто необычное, по крайней мере, для постсоветского пространства. Кочарян — «первая ласточка». До сих пор никого из экс-президентов не удавалось отправить на нары. А на постсоветском пространстве любого президента, притом, как экс, так и действующего, скорее всего, есть за что отправить в «длительный отпуск» за счет казны. Тем более, что все они привыкли жить за счет казны, но в более комфортных условиях.

До сих пор экс-президентам постсоветского пространства удавалось избежать этой горькой участи. Хотя тюрьмы заполнялись сторонниками свергнутых глав государств. Но за лидера отдувались мелкие сошки. Например, президентам Киргизии Акаеву и Бакиеву, Украины Януковичу, Азербайджана Муталлибову пришлось эмигрировать. Эльчибей предпочел «полуэмиграцию». Отправился в Нахчыван. Экс-президенту Грузии Шеварднадзе были предоставлены гарантии неприкосновенности, и он благополучно прожил последние годы жизни на родине.

Хочу обратить особое внимание на то, что все вышеперечисленные главы государств оказались в статусе экс-президентов в результате «революций» — где «бархатных», а где кровавых. И вообще на постсоветском пространстве народ еще не приучен к смене власти посредством общепринятых демократических процедур. Как правило, мы наблюдаем воспроизводство власти в разных вариантах. В одних случая нас пытаются убедить в том, что «выбор народа» неизменен, а в других власть передается заранее подготовленному преемнику. И все считают, что так будет продолжаться вечно. Однако, рано или поздно происходит революция.

Только однажды на постсоветском пространстве власть была передана политическому оппоненту действующего главы государства посредством демократических процедур. Это произошло в Украине. Виктор Ющенко, ставший главой государства в результате очередной «бархатной революции», через четыре года по итогам президентских выборов сдал власть своему политическому оппоненту Виктору Януковичу. Но это исключение, подтверждающее правило. Ведь, через шесть лет самого Януковича пришлось свергать кровавой революцией.

Таким образом, в Армении произошло знаковое событие. Экс-президента отправили в тюрьму, притом, по обвинению в узурпации власти.

Очень хотел бы думать, что судьба Кочаряна станет уроком для всех остальных. Скорее всего, так и будет. Однако, вряд ли придет осознание необходимости подготовки необходимых условий для сдачи власти своему оппоненту. Наоборот. Почти со стопроцентной уверенностью можно предположить, что «собратья» Кочаряна пойдут по пути еще большего обеспечения «вечности» собственной власти. А простая истина заключается в том, что чем больше продолжается эта «вечность», тем более трагична, а иногда просто катастрофична неизбежность.

Во-вторых, возникает вопрос: почему Пашинян санкционировал арест именно Кочаряна? Да, на самом деле, во время мартовских событий 2008 года Кочарян был действующим президентом. Но, в конце концов, формально он узурпировал власть не для себя, а для Сержа Саргсяна. То есть, в конечном счете, власть была узурпирована Саргсяном. Кроме того, тогда в правящую коалицию вошли Партия «Оринац Еркир» во главе с Артуром Багдасаряном и «Дашнакцутюн». Таким образом, кроме Кочаряна и Саргсяна в узурпации власти активно участвовали лидеры и этих партий. Но, Пашинян вряд ли санкционирует арест лидеров этих партий. Да, и лично Сержа Саргсяна он еще не трогает.

Вряд ли найдутся такие наивные люди, которые поверят в чушь о том, что армянская правоохранительная и судебная система действует самостоятельно и независимо от воли исполнительной власти, возглавляемой Пашиняном. Ведь, система не изменилась. Та же система, те же следователи и судьи, санкционировавшие в свое время арест Пашиняна и его соратников по указанию Кочаряна и Саргсяна, сегодня отправляют в тюрьму экс-президента Армении. Что же на самом деле происходит? Почему именно Кочарян попал под раздачу?

Думаю, что на то две причини: первое, у Пашиняна серьезные проблемы с легитимностью. А если быть более точным, мы наблюдаем полное отсутствие политико-правовой легитимности. Он не является лидером победившей на парламентских выборах политической силы. Альянс «Елк», одним из лидеров которого был Пашинян, по официальным результатам парламентских выборов 2017 года стал третьим по числу полученных мандатов (всего девять). Не случайно, Пашинян «окрестил» себя «народным премьером». Он делает упор на фактор общественной легитимности. Все правильно. Однако, общественная легитимность категория не вечная. Ее необходимо постоянно «подпитывать».

Сегодня в Армении невозможно добиться быстрого и существенного улучшения социально-экономической ситуации, то есть, благосостояния народа. Нет ресурсов, как внутренних, так и внешних. Пашинян не может реализовать серьезные политико-правовые и социально-экономические реформы. Он не имеет мандата избирателей, полученного посредством выборов на проведение подобных реформ. Для начала реализации коренных реформ необходима политико-правовая легитимация власти, проще говоря, проведение парламентских выборов.

Кроме того, реализация коренных реформ, особенно, в социально-экономической сфере требует времени, и немалого. Но самое худшее заключается в том, что на этапе реализации реформ рейтинг действующей власти падает. И, как правило, плодами подобных реформ пользуется уже последующая власть. Естественно, речь о демократиях.

А вот наказать всякую «нечисть» много проще. Тем более, что «победившие» народные массы требуют жертв на алтарь справедливости. А Кочарян является знаковой фигурой, как в качестве «нечисти», так и жертвы.

Второе, необходимо провести «зачистку» политического поля перед началом процесса политико-правовой легитимации власти.

Сам Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По мнению экс-президента, это может быть связано с желанием нейтрализовать его участие в политических процессах в преддверии внеочередных парламентских выборов.

Кочарян отчасти прав. Нет, не по поводу сфабрикованности обвинений. Думаю, что против Кочаряна можно выдвинуть обвинения по десяткам статей УК Армении. И все же это политически мотивированное преследование. Как отмечено выше, по обвинению в узурпации власти можно, да и нужно арестовать десятки политиков, притом, действующих, в том числе, и предыдущего президента Саргсяна.

Экс-президента поместили под стражу. А Генсек ОДКБ Юрий Хачатуров находился под стражей всего два часа: за него был внесен залог в размере 5 млн. драмов, после чего генерал вышел на свободу. Обвинение обосновало меру пресечения в отношении Кочаряна тем, что он часто выезжает заграницу и может скрыться от следствия. Однако, и генерал Хачатуров будучи Генсеком ОДКБ по долгу службы часто выезжал из страны. Его же отпустили под залог.

Необходимо обратить внимание на следующие факторы: начну с того, что Кочарян считается богатейшим человеком Армении. Его состояние оценивается в 5 млрд. долларов. По нашим меркам не так уж и много, но для Армении большая сумма.

Он в статусе экс-президента зарабатывал на «карманные расходы» в качестве независимого директора российской корпорации АФК «Система». АФК «Система» – публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, обслуживающая около 150 миллионов потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, розничная торговля, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и медицинские услуги. Компания была основана в 1993 г. Ее выручка в 2017 году достигла 704,6 млрд руб., совокупные активы на 31 декабря 2017 г. составили 1,1 трлн руб.

Одним словом, Кочарян располагает огромными ресурсами и большим влиянием в еще недавно правящей элите. Тем более, что в последние годы он фактически был главным «теневым» оппонентом Сержа Саргсяна. В 2015 году Кочарян выступил против конституционных реформ превращающих Армению в парламентскую республику. Многие армянские эксперты считают, что при желании он мог бы сплотить вокруг себя все группировки этой элиты. Но и это не все…

Не секрет, что в Кремле С.Саргсяну не особо доверяли. А вот Кочарян там свой. Не за красивые же глазки Кремль еще в 2009 году санкционировал его назначение независимым директором АФК «Система». Он занимает этот пост до сегодняшнего дня. Одним словом, Пашинян пытается нейтрализовать признанного лидера пророссийских сил, который мог бы возглавить мощный блок накануне предстоящих парламентских выборов. В этом случае, итоги процесса политико-правовой легитимации власти могли оказаться не по душе Пашиняну.

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