Пашинян готов урегулировать отношения с Турцией

Армения готова наладить отношения с Турцией без предварительных условий, заявил журналистам новый премьер-министр страны Никол Пашинян на пресс-конференции, организованной на оккупированной Арменией территории Азербайджана – Нагорном Карабахе, сообщает агентство «Анадолу».

При этом он подчеркнул, что Ереван придерживается политики признания на международном уровне домыслов Армении о событиях 1915 года.

Говоря об урегулировании нагорно-карабахского конфликта, он назвал «необоснованным» требование Турции о выводе армянских войск из оккупированного Нагорного Карабаха.

Визит на оккупированную Арменией территорию Азербайджана — Нагорный Карабах, стал первой поездкой Пашиняна после избрания на пост главы правительства.

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