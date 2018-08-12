Пашинян: «Ереван готов к любому сценарию развития событий по Карабаху»

Армения готова возобновить переговоры для решения нагорно-карабахского конфликта, но для этого нужен подготовительный этап. Такое мнение в субботу в ходе брифинга выразил премьер-министр Никол Пашинян.

«Мы выразили политическую готовность продолжить переговоры по Карабаху в конструктивном русле — в рамках взятых политических обязательств и в контексте интересов Армении. Но для возобновления переговоров, особенно в нынешней политической ситуации, нужен подготовительный этап, предусловие», — подчеркнул глава армянского правительства.

Пашинян также добавил, что официальный Ереван «готов к любому сценарию развития событий по Карабаху».

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ во главе с «тройкой» сопредседателей — Россией, США и Францией. В состав группы также входят Азербайджан и Армения, Белоруссия, Германия, Италия, Португалия, Нидерланды, Швеция, Финляндия и Турция.

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