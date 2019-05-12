Пашинян: «Без участия Карабаха не будет переговоров»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил со специальным посланием, приуроченным к 25-летию заключения Бишкекского соглашения – перемирия между Азербайджаном и Арменией. Как сообщает пресс-служба правительства Армении, Пашинян выразил сожаление, что за истекший период перемирие так и не превратилось в мир, сообщают армянские СМИ.

Однако при этом сам глава армянского правительства своим новым безответственным заявлением в лишний раз продемонстрировал намерение сорвать переговорный процесс. Вопреки последнему заявлению Минской группы ОБСЕ, отвергшей инициативу Н.Пашиняна по привлечению карабахских сепаратистов в переговорный процесс, а также настойчивой и решительной позиции президента Азербайджана И.Алиева, выступившего против изменения формата переговоров, армянский премьер вновь обозначил свою бескомпромиссную позицию: «Предметные переговоры и результат возможны только в том случае, когда Арцах (Нагорный Карабах) будет вовлечен в тот процесс, который, в конце концов, определит его статус и обеспечит гарантии безопасности проживающих там людей», — сказал он.

«Мы уверены, что трехстороннее соглашение является той правовой базой, на основе которой возможно построить долгосрочный мир и сотрудничество», — отметил он.

Пашинян подчеркнул, что он, будучи премьер-министром Армении, готов гарантировать, что Армения продолжит придерживаться соглашения о прекращении огня и прикладывать усилия для решения проблемы и достижения мира в регионе, продолжая оставаться гарантом безопасности Нагорного Карабаха.